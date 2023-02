Azerbaigian-Russia: ministro Esteri Bayramov, visita Lavrov sarà occasione confronto su temi bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La visita del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov in Azerbaigian sarà una buona occasione per un confronto su temi bilaterali. Lo ha affermato il ministro degli Esteri azerbaigiano, Jeyhun Bayramov, ripreso dall'agenzia "Apa". "Ci sono alcune questioni che devono essere discusse di volta in volta. Questo incontro sarà una buona opportunità. Durante gli incontri, saranno discusse sia le relazioni bilaterali che le questioni regionali", ha osservato il capo della diplomazia di Baku. Lavrov si recherà in visita in Azerbaigian il 27-28 febbraio. (Rum)