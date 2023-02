Ucraina: Tajani, all'Onu abbiamo ribadito posizione dell'Italia, che è anche quella di Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In sede Onu abbiamo ribadito la posizione dell’Italia sulla guerra in Ucraina, che è anche la stessa di Silvio Berlusconi. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, partecipando a “Mezz’ora in più”. “Noi non siamo in guerra con la Russia e con i russi, condanniamo la scelta di Vladimir Putin di invadere l’Ucraina”, ha aggiunto il ministro. “Ora si deve guardare avanti, non è mai stato messo in discussione che Berlusconi sia filoatlantico”, ha spiegato Tajani. “Quello di Pratica di Mare per Berlusconi è un ricordo indelebile”, ha aggiunto. (Res)