Ucraina: Tajani, formare pilota di caccia richiede mesi e mesi di addestramento

- Formare un pilota di aerei da caccia richiede “mesi e mesi” di addestramento, per non perdere il pilota e il velivolo. Lo ha detto oggi il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, a “Mezz’ora in più”, rispondendo a una domanda sull’invio di caccia all’Ucraina. “Per una squadriglia serve un gruppo di piloti che sappiano condurre un certo tipo di aereo, ha aggiunto. “Stiamo per inviare le batterie Samp-T insieme alla Francia”, ha ricordato poi Tajani. Il Parlamento ha autorizzato il governo a inviare armi all’Ucraina fino al 2023, ha sottolineato il ministro. (Res)