Spagna: leader Vox Abascal esorta i popolari a sostenere la mozione di sfiducia contro Sanchez

- Il leader del partito sovranista spagnolo Vox, Santiago Abascal, ha esortato il Partito popolare (Pp) a sostenere la mozione di sfiducia che presenterà domani al Congresso dei deputati contro il presidente del governo, Pedro Sanchez, per far cadere il "peggior governo della Spagna da molti, molti decenni". Abascal ha espresso la sua fiducia nella "capacità di riflessione" dei deputati in vista del sostegno alla mozione. Il leader sovranista si è tuttavia detto "rammaricato" dal fatto che i popolari ritengano che la mozione "rafforzi" l'esecutivo, perché ancora una volta Sanchez avrà l'appoggio dei partiti che gli hanno dato l'investitura. "Crediamo esattamente il contrario di quello che dice il Pp, cioè che indebolisce il governo", ha sottolineato l'esponente della formazione sovranista, esortando i gruppi parlamentari a sostenere la loro mozione. (segue) (Spm)