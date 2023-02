Migranti: assessora Politiche sociali Roma, Capitale pronta ad aumentare posti accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Comuni come Roma Capitale "sono pronti a fare la loro parte per migliorare e aumentare i posti per l'accoglienza, ma bisogna che il governo lavori per creare canali di arrivo sicuri". Lo afferma in una nota l'assessora capitolina alle Politiche sociali, Barbara Funari. "Un'altra tragedia annunciata: persone che muoiono di speranza, la speranza di una vita migliore che li spinge a scegliere un viaggio pericoloso, che sappiamo essere sempre meglio di ciò che si lasciano alle spalle - spiega -. Il dibattito politico potrebbe almeno scegliere il silenzio del lutto, piuttosto che riprendere subito a parlare di respingimenti, linea dura ai confini, controlli, sicurezza". (segue) (Com)