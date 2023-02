Migranti: assessora Politiche sociali Roma, Capitale pronta ad aumentare posti accoglienza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tante persone, ancora una volta anche bambini, che hanno perso la vita senza alternative per il loro futuro. Meriterebbero più rispetto - sottolinea Funari - e in loro memoria bisognerebbe pretendere nuovi impegni di solidarietà, accoglienza e corridoi umanitari. I Comuni, come Roma Capitale, sono pronti a fare la loro parte per migliorare e aumentare i posti per l'accoglienza, ma bisogna che il governo lavori per creare canali di arrivo sicuri". (Com)