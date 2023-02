Malesia: ex premier Mahathir passa a partito Putra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex primo ministro della Malesia Mahathir Mohamad si è unito al piccolo partito nazionalista Putra (Parti Bumiputera Perkasa Malaysia), lasciando, insieme ad altri 12 esponenti, il Pejuang (Partito dei combattenti per la patria), da lui fondato nel 2020. La scelta è maturata in seguito a scontri interni e ai modesti risultati nelle ultime elezioni politiche. A novembre lo storico leader malesiano, 97 anni, ha perso il seggio parlamentare che deteneva dal 1964. Candidato nel collegio dell’arcipelago di Langwaki, ha infatti ottenuto solo 4.566 voti, contro i 25.463 raccolti da Suhaimi Abdullah, del Perikatan Nasional (Alleanza nazionale). Mahatir ha governato il Paese ininterrottamente dal 1981 al 2003, e di nuovo da maggio 2018 a marzo 2020. Il politico, ricoverato più volte per problemi cardiaci nei mesi scorsi, si era candidato contro il parere dei suoi medici curanti, annunciando che sarebbe stata la sua ultima partecipazione a una competizione elettorale.(Fim)