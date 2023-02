Ucraina: Tajani, non ci sono piaciuti due punti del piano di pace cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina può svolgere un ruolo importante nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Mezz’ora in più”. “La proposta cinese va in direzione favorevole alla pace ma non ci sono piaciuti due punti: quello sulle due parti che hanno la stessa responsabilità, che non è vero, e che non si parla del ritiro della Russia”, ha rilevato Tajani, secondo cui è positivo che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, voglia parlare con l’omologo cinese Xi Jinping.(Res)