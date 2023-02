Ue: Tajani, necessario avere uno strumento militare comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa deve scegliere “finalmente” di avere uno strumento militare comune”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a “Mezz’ora in più”. Dagli anni ‘50 va avanti la discussione e “ora si ricomincia a parlarne”, ha spiegato Tajani, secondo cui la spesa congiunta a livello europeo ridurrebbe le singole spese nazionali. “Dobbiamo contare di più nella Nato" e non possiamo pensare che arrivino sempre gli Usa a fare "da salvatori”, ha detto il ministro. “Bisogna sempre garantire la difesa”, ha aggiunto Tajani, che ha ribadito come "tutti i Paesi democratici" hanno sempre avuto uno strumento militare. (Res)