Migranti: von der Leyen, profondamente rattristata per tragedia in Calabria, raddoppiare sforzi Ue

- I Paesi europei devono "tutti insieme" raddoppiare gli sforzi per il Patto su immigrazione e asilo e sul Piano d'azione per il Mediterraneo centrale. Lo ha affermato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dicendosi "profondamente rattristata per il terribile naufragio lungo le coste della Calabria". "La perdita delle vite dei migranti innocenti è una tragedia", ha scritto su Twitter la presidente.(Beb)