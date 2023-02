© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Roma per le primarie del Pd "buona affluenza: alle ore 14:00 nei 154 seggi della Capitale hanno votato 27.642 elettori". Lo afferma in una nota il presidente della commissione Congresso del Partito democratico di Roma, Giovanni De Lupis. "Una grande festa di democrazia che continuerà fino alle 20:00 grazie alle migliaia di militanti al lavoro in tutta la città", aggiunge. (Com)