Ucraina: Putin, fornitura gratuita di armi all'Ucraina rende "complici" i Paesi Nato

- La fornitura gratuita di armi all'Ucraina da parte dei Paesi della Nato li rende complici, anche se indirettamente, dei crimini commessi da Kiev contro i civili nelle regioni del Donbass. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. "Non è una semplice cooperazione militare, poiché loro (i Paesi della Nato) non ottengono denaro in cambio. Stanno fornendo unilateralmente armi (all'Ucraina), il che significa che sono coinvolti - almeno indirettamente - nei crimini commessi dal regime di Kiev, compreso il bombardamento di aree residenziali in Novorossiya e Donetsk", ha detto Putin in un'intervista televisiva. (Rum)