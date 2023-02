Expo 2030: De Priamo-De Juliis (Fd'I), cogliere occasione per completare opere Eur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Municipio Roma IX "nei giorni scorsi come gruppo di Fratelli d'Italia abbiamo condiviso e sottoscritto una mozione presentata dal gruppo Calenda per fare in modo che, nella auspicabile ipotesi che Roma Capitale possa ospitare l'Expo 2030, si possa inserire l'Eur, insieme ad altri quartieri del Municipio, nell'ambito delle iniziative in programma". Lo affermano in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo, e il capogruppo di Fratelli d'Italia nel Municipio Roma IX, Massimiliano De Juliis. "In questo contesto - aggiungono - abbiamo anche fatto inserire la richiesta di valutare, ove possibile, di realizzate opere previste e mai realizzate proprio per l'esposizione universale del '42 come, ad esempio, l'arco della luce dell'acqua, presente nel progetto originario e mai realizzato. L'eventuale e auspicata aggiudicazione di Expo del 2030 potrebbe essere un'occasione per dare maggiore lustro al quartiere, che venne progettato proprio per un'esposizione universale, quella del '42, che a causa della guerra non fu mai più tenuta". (Com)