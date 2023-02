Siria: presidente Assad riceve delegazione dell’Unione interparlamentare araba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Siria, Bashar al Assad, ha accolto, oggi, nella capitale Damasco, una delegazione dell’Unione interparlamentare araba, un’organizzazione formata da rappresentanti di parlamenti, assemblee e consigli di 22 Paesi del mondo arabo. Lo riferisce l’agenzia di stampa siriana “Sana”, precisando che la delegazione era composta dal presidente dell'Unione e del parlamento iracheno, Muhammad al Halbousi, e dai capi delle Camere dei rappresentanti di Emirati Arabi Uniti, Giordania, Territori palestinesi, Libia ed Egitto, oltre ai capi delle delegazioni del Sultanato dell'Oman e del Libano. Come precisato dal presidente parlamentare iracheno in dichiarazioni rilasciate all’aeroporto di Damasco, la visita di oggi ha avuto come obiettivo quello di mostrare il sostegno dell’Unione interparlamentare alla Siria a seguito del devastante terremoto che, il 6 febbraio, ha colpito le regioni settentrionali del Paese ed è giunta il giorno successivo alla 34esima conferenza dell’Unione interparlamentare, svoltasi ieri a Baghdad. Al Halbousi, secondo quanto riferisce “Sana”, ha ribadito che i Paesi membri dell’organizzazione sostengono il ritorno della Siria “nel suo ambiente arabo, affinché il Paese svolga un ruolo nell’arena regionale e internazionale". Un membro del parlamento iracheno, intervistato da “Sana”, ha affermato che la visita di oggi è indice dell’intenzione di porre fine “all’isolamento" della Siria imposto negli ultimi anni, oltre che per mostrare solidarietà al governo e al popolo siriano. (segue) (Lib)