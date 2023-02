Siria: presidente Assad riceve delegazione dell’Unione interparlamentare araba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Siria è stata espulsa dalla Lega Araba e boicottata dai suoi vicini dopo lo scoppio della guerra circa dodici anni fa. Tuttavia, come dichiarato nelle scorse settimane a “Nova” da Giuseppe Dentice, analista del Centro studi internazionali (Cesi), la catastrofe del 6 febbraio “può aiutare Assad a rafforzarsi sul piano interno, ma anche sul piano esterno delle relazioni internazionali”, fornendo un’opportunità per uscire dall’isolamento internazionale e normalizzare le reazioni con alcuni Paesi della regione. Queste dinamiche potrebbero dunque “influenzare la percezione del Paese mediorientale non tanto con la comunità internazionale e con gli attori occidentali, quanto piuttosto con il mondo arabo dove è in corso un processo partito ormai dalla metà del 2021 e che vede soprattutto Emirati Arabi Uniti, Egitto, Algeria e Giordania, a capo di un gruppo di attori importanti che possono avere una forza anche contrattuale con altri partner”, ha affermato Dentice. A marzo 2022, ad esempio, Assad si era recato in visita negli Emirati Arabi Uniti, in quello che ha rappresento a tutti gli effetti il suo primo viaggio in un Paese arabo dallo scoppio della guerra civile siriana nel 2011. Il 20 febbraio scorso, invece, il presidente siriano è stato ricevuto nella capitale dell’Oman, Mascate, dal sultano Haitham bin Tariq. (Lib)