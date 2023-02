Scozia: Yousaf, nuovo premier non può essere persona contraria a matrimonio egualitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo primo ministro della Scozia non può essere una persona contraria al matrimonio egualitario. Lo ha affermato il candidato alla leadership del Partito nazionale scozzese (Snp), Humza Yousaf, rilevando come "non ci si può fidare" di chi potrebbe in futuro tentare di revocare i diritti civili. Le Parole di Yousaf fanno riferimento alle dichiarazioni della rivale nella corsa alla guida dell'Snp, Kate Forbes, che ha rivelato di non essere favorevole alla legislazione sul matrimonio paritario del governo scozzese. "Se fossero in grado di dissociare il loro punto di vista e non lasciare che ciò interferisca con la definizione delle politiche o la legislazione, allora penso che sia una questione diversa", ha detto Yousaf. "Ma se hanno già detto che sospenderanno o voteranno contro quei diritti, allora cosa succederebbe, ad esempio, se qualcuno presentasse un disegno di legge per cercare di annullare il matrimonio paritario?", ha aggiunto il candidato alla guida dell'Snp. (Rel)