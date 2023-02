Migranti: Gualtieri, a Crotone tragedia immane, Roma farà sua parte ma politica rifletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il naufragio di Crotone "è una tragedia immane che spezza il cuore. Uomini, donne e bambini morti insieme alla loro speranza di una vita migliore. Ingiusto e inaccettabile". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "La comunità internazionale e la politica tutta riflettano profondamente dinanzi a questa ennesima strage e si impegnino di più per trovare soluzioni - aggiunge -. Roma Capitale è disponibile a fare la propria parte per migliorare e aumentare l’accoglienza ma è necessario che il governo, insieme agli altri Paesi europei, lavori per creare dei canali di arrivo sicuri. Solo con un lavoro comune sarà possibile porre fine a questa tragedia che da troppo tempo insanguina il nostro mare. Basta morti nel Mediterraneo". (Rer)