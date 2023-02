Migranti: Metsola, Paesi Ue lavorino su norme comuni e aggiornate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell'Unione europea "devono farsi avanti" sul tema dell'immigrazione, con "norme comuni e aggiornate". Lo ha scritto su Twitter la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, commentando "la tragedia al largo di Crotone, che mi lascia arrabbiata e affranta". "Un altro naufragio uccide bambini, donne e uomini. Gli Stati membri devono farsi avanti e trovare un modo per andare avanti. Ora", ha scritto. "L'Ue ha bisogno di norme comuni e aggiornate che ci consentano di affrontare le sfide della migrazione. Ci sono piani sul tavolo per aggiornare e riformare le norme europee in materia di asilo e migrazione", ha proseguito. "Possiamo essere giusti e umani con chi ha bisogno di protezione, fermi con chi non lo è e forti contro i trafficanti che sfruttano i più vulnerabili", ha concluso Metsola. (Beb)