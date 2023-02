Ucraina: Graziano (Fincantieri), Italia sempre coesa con alleati e spesso in prima linea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 24 febbraio dell’anno scorso, quando l’Ucraina è stata invasa, l’Italia “è stata sempre coesa con gli alleati e spesso in prima linea”. Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri ed ex presidente del Comitato militare dell’Unione europea, in un intervento alla trasmissione televisiva della Rai “Mezz’ora in più”. “L’Italia ha sempre preso meglio degli altri le proprie decisioni e se ciò è avvenuto attraverso una dialettica complessa va bene lo stesso”, ha affermato Graziano, sottolineando che “in questo momento nessuno Stato può fare da solo, la forza risiede nel sistema delle alleanze”. Riguardo alla percezione della “minaccia russa” nell’opinione pubblica italiana, inferiore a quella di altri Paesi europei, per il presidente di Fincantieri probabilmente dipende dal fatto che “abbiamo un orientamento che guarda di più al Mediterraneo”. In questo momento, a suo parere, “è importante mandare il messaggio che la Russia rappresenta un pericolo” perché “disgregare l’unità è un obiettivo primario della Russia”.(Res)