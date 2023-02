Difesa: artificieri Esercito provvedono a disinnesco e brillamento bomba trovata ad Avezzano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli artificieri dell'Esercito hanno provveduto al disinnesco e al brillamento di una bomba d'aereo Usa da 1000 libbre, ovvero circa 454 kg (modello AN – M 65), risalente al secondo conflitto mondiale; la bonifica dell'ordigno, rinvenuto in pieno centro del Comune di Avezzano, è stata condotta dagli specialisti del 6° Reggimento Genio Pionieri di Roma. Lo riferisce un comunicato. Le operazioni, coordinate dalla Prefettura dell'Aquila, sono iniziate alle ore 06:00 con lo sgombero di un'area di 1.481 metri di raggio dal punto di rinvenimento del residuato e la conseguente evacuazione di circa 20 mila cittadini. Per la sicurezza dell'area è stato disposto il divieto di sorvolo dello spazio aereo interessato. Gli operatori del 6° Reggimento Genio Pionieri, una volta completata la fase di evacuazione, hanno iniziato alle ore 09:45 l'intervento di disinnesco per la rimozione delle due spolette presenti sull'ordigno, una di naso e una di coda, entrambe armate. Neutralizzate quest'ultime, il residuato bellico è stato trasportato presso una cava nel Comune di Massa D'Albe (AQ) per il successivo brillamento, avvenuto alle ore 15:53. (segue) (Res)