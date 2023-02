Ue: Graziano (Fincantieri), difesa europea significa riarmo e approccio completamente diverso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Costruire una difesa comune dell’Unione europea vuol dire anche riarmarsi. Lo ha detto il generale Claudio Graziano, presidente di Fincantieri ed ex presidente del Comitato militare dell’Ue, in un intervento alla trasmissione televisiva della Rai “Mezz’ora in più”. “Difesa europea sicuramente significa un riarmo e un approccio completamente diverso”, per “rendere più efficace e idonea la spesa”, ha affermato Graziano. “Autonomia strategica vuol dire essere in grado di operare da soli se necessario, sempre con i partner se possibile”, ha spiegato. Il riarmo, comunque, “è un’esigenza che sentivamo già prima della guerra in Ucraina”, ha precisato il presidente di Fincantieri, ricordando la richiesta della Nato ai Paesi membri di destinare alla Difesa il due per cento del prodotto interno lordo. “In generale in molti settori si tratta di colmare lacune che si sono create dopo la Guerra fredda”, ha proseguito. Inoltre, ha concluso Graziano, bisogna tenere conto che “la Cina entro il 2050 disporrà della più grande forza strategica del globo” e che “la Nato non può perdere la sua superiorità tecnologica”. (Res)