Rifiuti: Ama, in ultimo anno a Roma rimosse 4.300 tonnellate di ingombranti abbandonati

- A Roma, nell’ultimo anno sono state rimosse e avviate a recupero 4.300 tonnellate di materiali ingombranti abbandonati illecitamente su strada o accanto ai cassonetti: un quantitativo pari a quasi due piscine olimpioniche piene di rifiuti. Le squadre specializzate incaricate nel 2022 hanno effettuato oltre 50 mila interventi mirati in città. Il deprecabile fenomeno di inciviltà costituito dall’abbandono di oggetti di vario genere, pur riguardando tutti i quadranti cittadini, nell’anno appena trascorso hanno investito con maggiore incidenza l’area est della Capitale e, nello specifico, i municipi VI (582 tonnellate raccolte), V (417 tonnellate) e VII (380 tonnellate). Particolarmente presi di mira anche alcuni Municipi del quadrante sud-ovest come l’XI (372 tonnellate) e il X (338 tonnellate). Prosegue anche in questo inizio di anno l’impegno di contrasto al fenomeno da parte di squadre e mezzi dedicati, con oltre 360 tonnellate di materiali di “grossa taglia” rimossi e avviati alle rispettive filiere di riciclo nel solo mese di gennaio. Lo comunica Ama Spa in una nota. (Com)