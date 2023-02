Rifiuti: Ama, in ultimo anno a Roma rimosse 4.300 tonnellate di ingombranti abbandonati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il servizio mirato di rimozione dei materiali ingombranti abbandonati su strada viene svolto quotidianamente, dal lunedì al sabato, su tutto il territorio di Roma, con l’impiego fino a 36 squadre dedicate per ogni giorno. Gli interventi si svolgono sulla base delle segnalazioni quotidiane inoltrate sia dai tecnici di zona, che monitorano il territorio, sia dai cittadini tramite i mezzi comunicativi messi a disposizione e tramite il sito di Ama. Si ricorda, infine, che sono tre i canali gratuiti messi a disposizione dei romani per disfarsi agevolmente di quei materiali che non devono essere assolutamente conferiti nei cassonetti stradali: i centri di raccolta, aperti tutti i giorni; il servizio di ritiro a domicilio “Riciclacasa” per i materiali fino a due metri cubi di volume al piano strada; la raccolta mensile domenicale con “Ama il tuo quartiere - Giornate del Riciclo”, il cui prossimo appuntamento è fissato domenica 5 marzo, nei Municipi pari. (Com)