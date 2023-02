Ucraina: Zelensky, libereremo Crimea da occupazione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina potrà ristabilire la pace riprendendo la Crimea e liberando la penisola dall'occupazione russa. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ripreso dall'emittente "Rbk Ucraina", in occasione della Giornata della resistenza all'occupazione russa della Crimea. "Nove anni fa è iniziata l'aggressione russa in Crimea. Dopo aver ripreso la Crimea, riporteremo la pace. Questa è la nostra terra. Il nostro popolo. La nostra storia. Riporteremo la bandiera ucraina in ogni angolo dell'Ucraina", ha detto Zelensky. (Kiu)