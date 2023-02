Ucraina: Shmyhal, impossibile riconciliazione con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina non si riconcilierà e non coopererà con la Russia, nemmeno fra un secolo. Lo ha affermato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal in un'intervista alla testata tedesca "Focus", ripresa dai media locali. "Per compiere passi in questa direzione, la Federazione Russa deve diventare uno Stato democratico, smilitarizzato e denuclearizzato", ha detto il primo ministro, sottolineando come l'Ucraina sia un Paese sovrano con confini riconosciuti a livello internazionale, quindi non può scendere a compromessi con uno Stato aggressore. "L'unico compromesso è il completo ritiro delle truppe russe dall'Ucraina entro i confini del 1991. I russi devono smettere di sparare, fermare l'aggressione e lasciare il nostro territorio. Credo che cambiare i confini sarebbe un compromesso inaccettabile anche per l'Europa", ha rilevato Shmyhal. Il primo ministro ha anche rifiutato qualsiasi compromesso sull'integrità territoriale in cambio di una rapida adesione all'Ue e forti garanzie di sicurezza per il resto del Paese. "L'Ucraina non vede alcuna possibilità di compromesso riguardo alla sua integrità territoriale. La società non lo permetterà. Migliaia delle nostre persone migliori sono morte non per cercare un compromesso con un sanguinario terrorista e aggressore che ricatta il mondo intero", ha detto. Shmyhal ha inoltre osservato come il congelamento del conflitto attuale giocherà solo a favore della Russia e porterà a un'altra grande guerra. Pertanto, "è inaccettabile per l'Ucraina". (Kiu)