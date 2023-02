Medio Oriente: Cisgiordania, due israeliani morti a seguito di una sparatoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due israeliani sono rimasti uccisi a seguito di una sparatoria all’incrocio di Einabus, vicino alla città palestinese di Huwara, situata nel governatorato di Nablus, nella Cisgiordania settentrionale. Lo riferisce “The Jerusalem Post”, citando le Forze di difesa israeliane (Idf), le quali hanno specificato che “l’incidente” ha avuto luogo sull’autostrada Route 60. L’identità delle vittime è stata successivamente confermata dal Consiglio regionale della Samaria, secondo cui le due vittime "dell'attacco terroristico" sono ebree e risiedevano nell'insediamento di Har Bracha. Secondo le informazioni diffuse sinora, un individuo armato ha sparato al veicolo, registrato in Israele, su cui viaggiavano i due individui ed è successivamente fuggito. Un paramedico del servizio medico d'emergenza, Gil Bismuth, giunto sulla scena poco dopo l'accaduto, ha dichiarato: "Quando siamo arrivati, abbiamo visto i due feriti sdraiati vicino al veicolo privi di sensi. Insieme a una forza medica dell'Idf, abbiamo dato loro le prime cure mediche sul campo, per poi evacuarli in ospedale". Come evidenzia "The Times of Israel", Huwara ha spesso assistito a sparatorie contro automobilisti israeliani, trattandosi di una delle poche città palestinesi attraversata da cittadini di Israele per raggiungere gli insediamenti nel nord della Cisgiordania.(Res)