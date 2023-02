Migranti: Rocca, ancora una strage evitabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una strage di migranti in mare. Ancora la morte per decine di persone, tra cui donne e bambini la cui sola colpa è quella di cercare una vita migliore". Lo afferma in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. "Nessuno dovrebbe fare questa fine - aggiunge -. L'ennesima strage evitabile con adeguate politiche europee e con una efficace cooperazione tra governi. Grazie di cuore a tutti i soccorritori impegnati in queste ore e una preghiera per le vittime". (Rer)