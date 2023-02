© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La tragedia dei migranti verificatasi in Calabria ci colpisce tutti. Lo scrive su Twitter Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. "I Paesi di primo approdo non possono più essere lasciati soli ad affrontare un'emergenza sempre più drammatica. Preghiamo per i morti e per i bambini vittime di questo naufragio", aggiunge Siracusano. (Rin)