Bangladesh-Argentina: domani incontro ministri Esteri Momen-Cafiero

- Il ministro degli Esteri del Bangladesh, Abul Kalam Abdul Momen, incontrerà l’omologo dell’Argentina, Santiago Cafiero, domani pomeriggio. Nel corso della sua visita, che si concluderà il primo marzo, Cafiero incontrerà probabilmente anche il ministro del Commercio, Tipu Munshi; inoltre, dovrebbe essere ricevuto dalla premier, Sheik Hasina. Lo riferisce l’agenzia di stampa bengalese “Unb”. Cafiero presenzierà alla riapertura dell’ambasciata argentina, chiusa nel 1978, ma la portavoce del ministero degli Esteri del bangladesh, Seheli Sabrin, ha ipotizzato anche la possibilità della firma un accordo per l’esenzione dal visto per i titolari di passaporti diplomatici e di servizio e di protocolli d’intesa in materia di formazione diplomatica e agricoltura. Si lavora, inoltre, a un memorandum che riguarda il calcio. L’interscambio commerciale l’anno scorso è stato di circa 900 milioni di dollari. (segue) (Inn)