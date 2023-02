Bulgaria: incidente stradale per bus che trasportava immigrati irregolari, una vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un minibus che trasportava immigrati irregolari di origine afghana è stato coinvolto in un incidente autostradale in Bulgaria. Uno dei migranti è deceduto sul colpo, mentre i feriti sono stati portati negli ospedali di Chirpan e Stara Zagora, come riferito dall'emittente "Bnr". Il procuratore distrettuale di Stara Zagora, Dicho Atanasov, ha detto a "Nova TV" che sul furgone viaggiavano 46 migranti, di cui 30 sono rimasti feriti. (Seb)