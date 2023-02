Migranti: La Russa, dolore e rabbia per tragedia, Europa capisca che è problema di tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha espresso "dolore e rabbia per l'ennesima tragedia avvenuta in mare con decine e decine di donne, uomini e bambini rimaste vittime di facili promesse e del business dei trafficanti di esseri umani". "L'Europa comprenda che l'immigrazione clandestina è un problema di tutti e che l'Italia non può e non deve essere lasciata sola. A fronte della legittima e doverosa accoglienza per coloro che ne hanno diritto, occorrono politiche europee che impediscano agli scafisti di fare affari sulla pelle delle persone e soprattutto il ripetersi di simili tragedie", ha aggiunto La Russa. (Rin)