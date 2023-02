Difesa: Corea del Sud, sommergibile Usa a propulsione nucleare in visita a Busan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sommergibile statunitense Springfield, a propulsione nucleare, è arrivato in Corea del Sud, per una “visita programmata” alla base navale di Busan. Lo ha reso noto la Flotta del Pacifico degli Stati Uniti. La visita cade in un periodo di forte tensione nella Penisola coreana, a causa dei test missilistici della Corea del Nord. Il sottomarino Springfield, schierato a Guam, è in servizio regolarmente nell’area operativa della Settima flotta statunitense, impegnato in operazioni di sicurezza marittima. (Git)