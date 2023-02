Ucraina: ministra Difesa spagnola, nostre truppe non prenderanno mai parte alla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe dell'esercito spagnolo non prenderanno "mai" parte alla guerra in Ucraina, come nessun altro Paese della Nato. Lo ha detto la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in un'intervista al quotidiano "La Vanguardia", ribadendo che la partecipazione della Spagna al conflitto è "uno scenario assolutamente impossibile e inesistente". Robles ha poi evidenziato il fatto che l'invio di carri armati Leopard all'Ucraina da parte dell'esecutivo di Madrid abbia "uno scopo esclusivo: la difesa e mai l'aggressione alla Russia". Alla domanda se il governo spagnolo sia favorevole a un acquisto comune europeo di munizioni per l'Ucraina, Robles ha risposto che "le munizioni scarseggiano in tutti i Paesi e ciò che l'Unione Europea ha proposto sembra ragionevole", assicurando che la Spagna è in collaborazione permanente con gli altri Paesi dell'Ue. In merito agli scenari del conflitto, la ministra ha ipotizzato che sarà "una primavera molto sanguinosa" in Ucraina, e ha ricordato che questa "non è una guerra di esercito contro esercito, ma una guerra contro la popolazione civile ucraina". Riguardo all'ultimo discorso del presidente Vladimir Putin, Robles ritiene che il leader russo sia "ben consapevole di perdere la battaglia" e che, pertanto, ha fatto intendere di non volere la pace. Per quanto riguarda la minaccia nucleare della Russia, la ministra ha detto che questo scenario "non si realizzerà perché sarebbe terribilmente drammatico per l'umanità", e ha aggiunto che non ci sono "dati" che indichino che Mosca voglia oltrepassare questa soglia.(Spm)