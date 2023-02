Ucraina-Algeria: ministero Esteri algerino conferma la riapertura dell’ambasciata a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Affari esteri e della Comunità nazionale all'estero dell’Algeria ha deciso, in attuazione delle istruzioni del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, di riaprire “il prima possibile” l'ambasciata algerina nella capitale dell’Ucraina, Kiev. Lo ha annunciato, oggi, il ministero degli Esteri algerino, citato dall’agenzia di stampa “Aps”, secondo cui la decisione mira “a preservare gli interessi dello Stato algerino e della comunità algerina in Ucraina”. Il dicastero ha ricordato che le attività nella rappresentanza diplomatica a Kiev erano state sospese a causa “del deterioramento della situazione della sicurezza” a seguito dello scoppio della crisi ucraina. Con la riapertura le attività verranno gestite da un incaricato d’affari, ha precisato il ministero. La notizia della riapertura dell’ambasciata in Ucraina era stata annunciata venerdì 24 febbraio dal presidente Tebboune, nel corso dell’incontro periodico con la stampa. "Abbiamo preso una decisione con il ministero degli Esteri in base alla quale la prossima settimana riapriremo l'ambasciata algerina nella capitale ucraina, Kiev", aveva dichiarato il capo dello Stato algerino. Commentando la sua visita in Russia, prevista per il mese di maggio prossimo, e la possibilità di proporre una soluzione alla crisi ucraina, Tebboune ha affermato che la diplomazia algerina è “silenziosa". (Ala)