Ucraina: ministro Difesa tedesco, Kiev deve decidere quando e come avviare colloqui con Mosca

- Spetta all'Ucraina decidere quando e a quali condizioni avviare colloqui con Mosca. Lo ha affermato il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius in un'intervista all'emittente pubblica "Deutschlandfunk". Lo stesso vale per qualsiasi decisione sulla riconquista della penisola di Crimea, ha aggiunto Pistorius. "Sono propenso a dire, che sì, la Crimea è territorio ucraino e quindi deve essere restituita", ha detto il ministro. "Ma ancora una volta: questa non è una decisione che spetta a noi prendere", ha ribadito Pistorius. (Geb)