Migranti: Tajani, non vogliamo più assistere a drammi come quello di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia non vuole più assistere a drammi come quello di oggi, che coinvolge “vittime innocenti dello sfruttamento di criminali”. Lo ha dichiarato il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani, nel corso della trasmissione televisiva odierna “Mezz’ora in più”, su Rai Tre, con riferimento al naufragio di un barcone di migranti a Steccato di Cutro, in Calabria. “Dobbiamo convincere gli europei che i 7.000 chilometri di costa italiani rappresentano la frontiera esterna dell’Unione europea, che si infila nel Mar Mediterraneo”, ha aggiunto Tajani, precisando che “caricare 200 persone su una barca di 20 metri che parte dalla Turchia e deve arrivare in Italia significa mettere a rischio la vita di queste persone”. Come evidenziato dal ministro degli Esteri, “la criminalità è interconnessa”. “Ci sono criminali in Turchia e in tutta l’Africa del nord. Adesso viviamo una situazione particolarmente difficile in Tunisia, dove i criminali che lavoravano tanto in Libia stanno cercando clienti e vittime da portare in mare, sapendo della difficile situazione economica in Tunisia”, ha affermato il titolare della diplomazia italiana, evidenziando come vi siano persone che “studiano in maniera scientifica dove andare a sfruttare le opportunità”. Circa l’impegno del governo italiano, Tajani ha spiegato che l’Italia sta lavorando intensamente in Tunisia, Libia, Egitto, Turchia, considerandoli tutti “Paesi interconnessi”. “Saremo in India e negli Emirati, anch’essi importanti per garantire la stabilità della Libia”, ha aggiunto Tajani. (Res)