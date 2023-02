Migranti: Bellucci, serve una politica europea capace di porre il business dei trafficanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il naufragio che ha causato la morte di decine di persone al largo della Calabria mi addolora. Non è il momento delle speculazioni politiche contro il Governo. Come dichiarato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni serve una politica europea capace di porre il business dei trafficanti". Lo dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, viceministro al Lavoro e alle Politiche sociali e deputato di Fratelli d'Italia. (Rin)