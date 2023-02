Migranti: Tajani, Paesi Ue si sono resi conto che emergenza riguarda tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi dell’Ue si sono resi conto che esistono due corridoi di migranti attraverso i quali arrivano sempre più persone, e questo riguarda tutti. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, partecipando a “Mezz’ora in più”. “Pare che il segnale captato dalla nave fosse quello di un peschereccio”, ha detto il ministro in merito alla tragedia avvenuta al largo delle coste della Calabria. Bisogna incrementare i finanziamenti per la cooperazione, ha ribadito Tajani, chiedendo “accordi sulle partenze”, che significa “bloccare le partenze, controllando le frontiere”. In Turchia in questa fase “sono un po’ allentati i controlli” dopo il sisma, ha evidenziato il ministro. “Abbiamo chiesto di mettere la questione dell’immigrazione dalla Tunisia all’ordine del giorno dei prossimi consigli Esteri e Giustizia e Affari interni”, ha detto Tajani, aggiungendo di averne già parlato con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. (Res)