Spagna: leader Vox Abascal esorta i popolari a sostenere la mozione di sfiducia contro Sanchez (2)

- Abascal ha criticato il fatto che la mozione di sfiducia del suo partito sia stata "ridicolizzata" per non avere, in linea di principio, il sostegno necessario, che, ha ammesso, "sarebbe auspicabile e importante". Per Abascal "è difficile trovare un momento storico in cui il governo della Spagna, oltre a rovinarci, si getta tra le braccia dei comunisti e dei golpisti separatisti, e si dedica alla liberazione di corrotti, stupratori e pedofili", ha attaccato il presidente di Vox. Abascal ha definito il suo suo candidato alla presidenza, Ramón Tamames, in caso di successo della mozione di sfiducia "una persona con esperienza e indipendente" in modo che gli altri gruppi e il maggior numero di deputati "possano sostenere una mozione che non cerca di difendere il programma politico di Vox, ma di denunciare la deriva di questo governo liberticida". (Spm)