Medio Oriente: Papa, preoccupato per le violenze in Terra Santa

- Papa Francesco, dopo la recita dell'Angelus, ha espresso preoccupazione per quanto sta accadendo in Terra Santa. "Tante persone uccise anche bambini – ha sottolineato Bergoglio - come fermare questa spirale di violenza? Rinnovo l'appello a far sì che il dialogo prevalga sull'odio e sulla vendetta e prego Dio per i palestinesi e gli israeliani affinché trovino la strada della fraternità e della pace con l'aiuto della comunità internazionale". (Civ)