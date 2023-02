© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha espresso la sua preoccupazione per gli attacchi terroristici in Burkina Faso: "Invito a pregare per la popolazione di quel caro Paese affinché le violenze subite non facciano perdere la fiducia nel cammino della democrazia, della giustizia e della pace", l'appello del Santo Padre. (Civ)