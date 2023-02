Nepal: due candidati alla presidenza, partiti comunisti di governo su fronti diversi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A contendersi la presidenza della Repubblica del Nepal, il 9 marzo, saranno due candidati: Ram Chandra Poudel e Subas Nembang. Lo ha ufficializzato l’ufficio elettorale del parlamento federale, alla chiusura della scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Poudel, 78 anni, ex presidente della Camera dei rappresentanti, la camera bassa, è esponente del Congresso nepalese (Nc), principale partito di opposizione, ma è sostenuto anche dal Partito comunista - Centro maoista (Cpn-Mc) del primo ministro Pushpa Kamal Dahal e da altre sei forze politiche: Partito comunista socialista unificato (Cpn-Us), Partito socialista del popolo (Pspn o Jsp), Partito socialista democratico (Lsp), Partito dell’opinione pubblica (Jp), Partito della libertà del popolo (Nup) e Fronte nazionale del popolo (Rj). Nembang, 70 anni, ex presidente dell’Assemblea costituente, è il candidato del Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), che ha la maggioranza relativa ed è il principale socio della coalizione di governo, nato appena due mesi fa, dopo le elezioni politiche del 20 novembre. (segue) (Inn)