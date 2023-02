Nepal: due candidati alla presidenza, partiti comunisti di governo su fronti diversi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Dahal ha spiegato la scelta di sostenere il candidato del Congresso in nome del consenso nazionale, dato che su Poudel c’è la convergenza di otto dei 12 partiti rappresentanti alla camera bassa. Tuttavia, la decisione potrebbe creare problemi al governo. Il Partito nazionale democratico (Rpp) del Nepal ha annunciato ieri la decisione di uscirne, mentre il Partito nazionale indipendente (Rsp) lo ha lasciato tre settimane fa, pur mantenendo l’appoggio esterno. Non si sa se i due partiti voteranno per Nembang. Il Centro maoista e il Congresso sono stati alleati nella seconda parte della precedente legislatura, dopo che i maoisti avevano ritirato l’appoggio all’esecutivo del leader marxista-leninista, Khadga Prasad Sharma Oli. (segue) (Inn)