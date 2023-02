Serbia: Vucic, ci impegnano a costruire futuro sicuro, indipendentemente da situazione geopolitica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia deve impegnarsi a costruire un futuro sicuro per le nuove generazioni, indipendentemente dalla situazione globale. Lo ha affermato sui canali social il presidente serbo Aleksandar Vucic, riassumendo le attività dell'ultima settimana e annunciando la realizzazione di numerosi progetti. La Serbia sta aspettando la conclusione di nuovi contratti e l'ingresso di più investitori nel paese, perché, come ha sottolineato Vucic, Belgrado "non ha tempo da perdere, indipendentemente dalla complessa situazione globale". La visione delle autorità "è quella di diventare leader regionali indiscussi nell'economia, nelle infrastrutture, nella sanità, nell'istruzione, nella cultura, nelle nuove tecnologie, perché abbiamo la forza e l'intelligenza per questo", ha affermato Vucic. (Seb)