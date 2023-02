Migranti: Ferrante, Europa comprenda che occorre lavoro comune per fermare traffici e morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Provocano dolore e rabbia le notizie drammatiche che arrivano da Steccato di Cutro. Lo scrive in una nota Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato alle Infrastrutture. "Dolore per le vite spezzate di donne, bambini e neonati che fuggivano dalle loro terre alla ricerca di un futuro migliore. Rabbia per chi, anche in Europa, ancora non comprende che o si lavora unitariamente con i Paesi africani di partenza e transito per fermare i traffici criminali di essere umani, o il nostro Mediterraneo, frontiera meridionale del continente, continuerà nella progressiva e devastante trasformazione da culla a tomba della civiltà occidentale", aggiunge. (Rin)