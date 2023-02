Pd: Majorino, serve partito "da combattimento" perché è mancata coerenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Credo che abbiamo bisogno di un Pd da combattimento, tosto, che porti avanti con determinazione alcuni temi. Un Pd molto sicuro di sé, capace di creare consenso attorno alla sua proposta”. Lo ha affermato oggi l'ex candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, a margine delle votazioni per le primarie del Partito Democratico. Un partito “che sia molto riconoscibile per quella che sia la propria visione sul mondo e - in relazione alla coerenza - tra ciò che si dice e ciò che si fa. E a volte nella nostra storia, per usare un eufemismo, questa coerenza è mancata e quindi credo serva questo”. Quella di oggi è quindi “una bellissima giornata di partecipazione popolare, democratica. Un momento per rialzare la testa in tutta Italia e per dare vita a una ricostruzione vera del Partito Democratico”, ha aggiunto Majorino. (Rem)