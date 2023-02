© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attivisti si sono dati appuntamento con il flash mob, imbracciando lo striscione "Basta morti in strada" e lasciando fiori lungo le strisce pedonali, questa mattina a via Tripoli - nel quartiere Trieste di Roma - dove, il 29 dicembre scorso una vettura ad alta velocità aveva falciato Said, fioraio di 63 anni d'origine egiziana che era poi deceduto due settimane dopo. (Com)