Pd: Majorino, serve partito "da combattimento" perché è mancata coerenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo è creare quindi un Pd forte, con solide basi da cui ripartire, “poi vengono le alleanze”. Le alleanze “credo debbano essere realizzate con tutti quelli che vogliono mandare via la destra che è molto forte in questo momento. Non sarà una questione di mesi – ha spiegato l'ex candidato alla presidenza Dem - e in quest'ottica è chiaro che io sono un po' scottato dall'esperienza surreale che ha fatto il Terzo Polo in Lombardia scegliendo di sostenere Letizia Moratti, diventando qui a Milano la quinta forza, dopo essere stato la sorpresa delle elezioni politiche”. Il dialogo va avviato non solo con il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e con il Terzo Polo, ma “soprattutto con tante forze sociali, i cittadini, movimenti, associazioni, per costruire una prospettiva radicalmente diversa dalla destra e ambiziosa, perché è evidente che la destra unita è più forte di noi”. “Sono davvero orgoglioso di fare parte di un partito che sceglie il proprio leader attraverso la partecipazione popolare e non attraverso scelte calate dall'alto”, ha concluso Majorino. (Rem)