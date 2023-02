Migranti: deputati Pd, fermare strage di innocenti nel Mediterraneo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ennesima strage di innocenti nel Mediterraneo. Decine di vittime tra cui tante donne e bambini. Non è l'ora delle speculazioni e delle bandierine. Si faccia tutto ciò che è possibile perché non accadano più tragedie simili, per fermare questa strage". Lo afferma in una nota il gruppo Pd della Camera. "Con misure animate da umanità, che non mirino a tenere le navi Ong lontane dai luoghi dove possono salvare naufraghi (come il governo ha fatto con l'ultimo decreto) e con una azione decisa con l'Unione europea affinché si superino i veti di quei paesi contrari ad una politica comune", prosegue la nota. (Rin)