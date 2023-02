Ucraina: ministro Difesa tedesco scettico su piano di pace presentato dalla Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha reagito con scetticismo alla proposta di pace cinese per l'Ucraina. “Quando sento notizie – e non so se siano vere – secondo cui la Cina potrebbe pianificare di fornire droni kamikaze alla Russia presentando allo stesso tempo un piano di pace, allora suggerisco di giudicare la Cina per le sue azioni e non le sue parole”, ha detto Pistorius, in un'intervista all'emittente pubblica tedesca "Deutschlandfunk". (Geb)